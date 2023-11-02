朱慧敏親分享分娩全過程 喜悅與醫生夫迎寶貝乖女
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無線娛樂新聞台報導：朱慧敏 宣佈同心臟科醫生老公嘅愛情結晶品誕生，乖女已經出世，兩公婆住出Post分享抱住寶貝女嘅溫馨相片，Queenie仲指今次囡囡比預產期早出世，今次有啲手忙腳亂，又錄音分享佢哋夫婦嘅喜悅，仲大讚BB易湊更勁乖女。
Queenie話BB食奶時間非常準時，自己亦因而可以好好安排時間，而BB亦表情多多，一早學識嘅湊小朋友知識亦派上用場，而穿羊水一刻仲非常淡定，清理埋現場先慢慢準備入院分娩，仲一路冇通知老公，BB臨盆都仲送多個驚喜俾Daddy呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台