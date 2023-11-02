朱慧敏親分享分娩全過程 喜悅與醫生夫迎寶貝乖女

無線娛樂新聞台報導：朱慧敏 宣佈同心臟科醫生老公嘅愛情結晶品誕生，乖女已經出世，兩公婆住出Post分享抱住寶貝女嘅溫馨相片，Queenie仲指今次囡囡比預產期早出世，今次有啲手忙腳亂，又錄音分享佢哋夫婦嘅喜悅，仲大讚BB易湊更勁乖女。