朱敏瀚透露周嘉洛跨部門整蠱計劃 蔡潔預告將與愛貓出書
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無線娛樂新聞台報導：朱敏瀚同蔡潔呢日一齊現身宣傳活動，朱仔早前聯同《痞子殿下》嘅拍檔陳瀅同JW王灝兒，一齊出發去清邁拍攝旅遊節目《約埋型Friend去旅行》，出發時仲四缺一獨欠周嘉洛，搞到滿心期待嘅三人相當失落，點知事後嘉洛驚喜現身，殺大家一個措手不及。
講到嘉洛突然驚喜現身，朱仔話佢哋事後先知呢個係一個跨部門嘅惡作劇，係嘉洛同製作部、戲劇組夾埋一齊呃佢哋3個。朱仔指當日佢同JW、陳瀅去到當地酒店，而嘉洛就已經扮成酒店服務生接待佢哋，但當時因為對方戴上假髮同講泰文，所以佢哋當時都仲未發現嘉洛，到事後嘉洛現身，朱仔就話佢哋3個都話相當驚喜！
講到最初聽到嘉洛冇得同行時，朱仔話佢哋三個反應各異，仲爆JW聽到消息當下就喊咗出嚟。提到同JW傳緋聞一事，朱仔就指係笑話一則，佢仲搞笑話自己而家冇追求者，如果有人對佢有意思不妨直接同佢講，因為佢話自己對呢個面嘅敏感度好差呀！
蔡潔早前亦同好友吳沚默一齊拍攝旅遊節目《請一日假去旅行 珠海篇》，佢話由於喺節目入面係自駕遊嘅關係，所以自己就充當埋司機呀。提到將會與自己愛貓推出散文加寫真，蔡潔話希望透過呢本書嚟做慈善。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台