朱敏瀚透露周嘉洛跨部門整蠱計劃 蔡潔預告將與愛貓出書

無線娛樂新聞台報導：朱敏瀚同蔡潔呢日一齊現身宣傳活動，朱仔早前聯同《痞子殿下》嘅拍檔陳瀅同JW王灝兒，一齊出發去清邁拍攝旅遊節目《約埋型Friend去旅行》，出發時仲四缺一獨欠周嘉洛，搞到滿心期待嘅三人相當失落，點知事後嘉洛驚喜現身，殺大家一個措手不及。