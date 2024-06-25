《反黑英雄》朱晨麗大展身手 激戰毒品拆家周龍 過肩摔撻爆玻璃場面震撼

朱晨麗與李善恆激烈對戰

由王娟和鍾澍佳擔任總監製，方浤酌則負責監製的電視劇《反黑英雄》，集結了一眾實力派演員，包括陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等。這部劇以黑白兩道的交鋒為主軸，每一集都充滿緊張刺激的情節。

在最新一集中，朱晨麗飾演的反黑Madam彭穎琪與李善恆飾演的毒品拆家周龍上演了一場精彩絕倫的肉搏戰。朱晨麗展示了她的武術技巧，一個過肩摔不僅將李善恆撻爆玻璃，還讓觀眾驚呼連連。不過，李善恆並未就此退縮，反而一度反擊成功，將朱晨麗擒獲並猛力撞向天花板，場面驚心動魄。

朱晨麗談戲中挑戰

朱晨麗在接受訪問時分享了她在劇中的打戲經歷，她說：「第一次演戲畀人打，因為之前都係做啲比較好打嘅角色，但今次啲對手全部都係重量級，好勁、好打得！知道要接呢個角色後，我都有特別去操Fit啲自己，武指同導演都好錫我，知道我係舞蹈員出身，特別設計咗啲我比較擅長嘅動作畀我，等我打得靚啲之餘，觀眾都睇得好爽。」她的努力和對角色的投入讓她在劇中的表現更加出色，也讓觀眾對她的打戲場面印象深刻。