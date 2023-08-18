「淑賢」朱智賢下場悲慘 淋雨輕生戲遇寒流
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無線娛樂新聞台報導：朱智賢喺TVB熱播劇《破毒強人》飾演江湖大嫂「淑賢」下場悲慘，朱智賢見老公「福田」蔣志光誓要殺杜飛先肯離港，逼文華犧牲杜飛，否則揭破真相，其後「章琳」胡定欣提到有方法，淑賢為幫福田脫罪選擇輕生。
劇組為咗營造悲慘嘅氣氛，更出動水車落「滂沱大雨」，加上呢場淋雨輕生戲拍攝時遇上寒流，令朱智賢對呢場戲更加難忘，朱智賢首次喺咁凍嘅天氣拍淋雨戲，事前著咗啲保暖衣物打底，朱智賢又煲咗薑茶，由於佢落得太多薑，飲第一啖已辣到不停咳。
朱智賢拍完笑言好玩又刺激，佢多謝服裝部同事將暖包同膠袋包喺衫裡面打底，令朱智賢覺笑指pat pat同腳都濕咗，劇情講述朱智賢被害死，因而激發蔣志光向陳豪復仇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台