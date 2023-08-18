「淑賢」朱智賢下場悲慘 淋雨輕生戲遇寒流

無線娛樂新聞台報導：朱智賢喺TVB熱播劇《破毒強人》飾演江湖大嫂「淑賢」下場悲慘，朱智賢見老公「福田」蔣志光誓要殺杜飛先肯離港，逼文華犧牲杜飛，否則揭破真相，其後「章琳」胡定欣提到有方法，淑賢為幫福田脫罪選擇輕生。