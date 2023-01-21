《黃金萬両》角色剖白(貳)

無線娛樂新聞台報導：TVB賀年喜劇《黃金萬両》講「萬家」三兄弟開設自家麵店惡性競爭，萬年(黃子恆飾)與老婆霍小玉(朱智賢飾)夾計與其他房大鬥法，母親萬紫千紅(薛家燕飾)因手掌手背皆是肉，未有介入三子紛爭，最終以「金大碗」利誘三子由初一至初七暫居老家，希望三房人透過新年傳統習俗，令眾人團結一心。