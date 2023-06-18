朱芯儀成功抗癌現身宣傳新書 老公常伴左右並肩同行

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：台灣女星 朱芯儀 年前患上乳癌，經過18次化療同癌魔搏鬥之後，近日佢終於以健康狀態宣佈打勝仗再次現身鏡頭前，更加將抗癌期間嘅心情經歷化成文字同大家分享呀。呢日一面笑容同大家見面嘅佢，仲獲病友拍片打氣，令佢非常感觸。

由幕前演出到發病抵抗，同老公一直並肩而行嘅佢，就話要多謝老公 衛斯理 不離不棄，仲話曾因為恐慌症發作令對方非常擔心，非常感謝佢對自己嘅愛呀。

芯儀又提到，患病時家人親友支持非常重要，冇大家嘅支持鼓勵同陪伴自己亦非常難捱過呢段旅程呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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