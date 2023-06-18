朱芯儀成功抗癌現身宣傳新書 老公常伴左右並肩同行
由幕前演出到發病抵抗，同老公一直並肩而行嘅佢，就話要多謝老公 衛斯理 不離不棄，仲話曾因為恐慌症發作令對方非常擔心，非常感謝佢對自己嘅愛呀。
芯儀又提到，患病時家人親友支持非常重要，冇大家嘅支持鼓勵同陪伴自己亦非常難捱過呢段旅程呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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