朱芯儀成功抗癌現身宣傳新書 老公常伴左右並肩同行

無線娛樂新聞台報導：台灣女星 朱芯儀 年前患上乳癌，經過18次化療同癌魔搏鬥之後，近日佢終於以健康狀態宣佈打勝仗再次現身鏡頭前，更加將抗癌期間嘅心情經歷化成文字同大家分享呀。呢日一面笑容同大家見面嘅佢，仲獲病友拍片打氣，令佢非常感觸。