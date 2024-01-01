朴敍俊爆於寒冬被瘋狂撥水 韓韶禧愛拍動作戲預咗受傷
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無線娛樂新聞台報導：朴敍俊同韓韶禧夥拍演出嘅驚慓劇集，開拍時已經呼聲甚高，呢日佢哋聯同劇中演員同導演，出席新劇發佈會為新劇造勢。
新劇以日治時代為背景，對抗怪物嚟探討人性嘅故事。朴敍俊透露開拍時唔只題材吸引到佢，連首日開拍嘅嚴刑拷問戲份，亦令佢相當難忘，佢分享返拍攝當日天氣相當寒冷，而佢就一直要被潑水，撥到全身都濕透，朴敍俊笑言當時自己心諗：「唔通呢個係歡迎儀式？」佢仲話如果一開始就已經咗辛苦，好難想像拍到尾聲又會點樣。
朴敍俊拍劇中同韓韶禧嘅同框時間並唔多，除咗一開拍時見過面後，佢哋見面嘅時間真係好少，有時自己都會好奇對方喺度拍緊乜，朴敍俊笑言呢份心情有助自己人戲，直到佢哋再喺片場見面時，朴敍俊話自己真係好掛住韶禧呀！
韓韶禧拍攝期間曾經傳出多次負傷，仲傳佢曾經整傷塊面，令fans相當心痛，好在最後冇咩大礙，韓韶禧就話自己好鍾意拍動作戲，仲話冇受大傷已經係大幸，仲話邊有拍動作戲會唔受傷嘅，所以自己早有準備呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台