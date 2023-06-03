朴敘俊舉行日本影迷專屬見面會 承諾好好報答fans厚愛
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無線娛樂新聞台報導：韓國男星朴敘俊日前喺酒店舉行日本影迷專屬見面會，與影迷近距離互動，大方分享假期嘅日常，男神好多謝日本影迷專程來韓國，令佢覺得相當感動，希望大家留下美好回憶。
朴敘俊不時有作品同大家見面，但係佢好耐冇試過咁近距離見影迷，佢感謝大家一直支持，給予力量，令佢感受到愛及幸福，朴敘俊承諾之後會更加努力以作品回饋大家，報答大家嘅愛。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台