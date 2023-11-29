燦烈訪港見EXO-L獲驚喜慶生 盼抽空遊覽香港大街小巷

無線娛樂新聞台報導：EXO成員 朴燦烈 呢日旋風襲港，繼台灣同泰國站之後來港舉行兩場巡迴Fans見面會，除咗大唱名曲之外，又學定廣東話同大家打招呼，搞到全場EXO-L尖叫不斷。已經好一段時間冇來港嘅佢，仲話非常掛住大家，更令Fans暈得一陣陣呀。