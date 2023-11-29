燦烈訪港見EXO-L獲驚喜慶生 盼抽空遊覽香港大街小巷
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無線娛樂新聞台報導：EXO成員 朴燦烈 呢日旋風襲港，繼台灣同泰國站之後來港舉行兩場巡迴Fans見面會，除咗大唱名曲之外，又學定廣東話同大家打招呼，搞到全場EXO-L尖叫不斷。已經好一段時間冇來港嘅佢，仲話非常掛住大家，更令Fans暈得一陣陣呀。
27號踏入31歲生日嘅佢，又獲全場Fans為佢唱生日歌慶祝，台上許完願又播出大家嘅應援片段，令出道即將12年嘅佢非常感動。而佢喺之前嘅記者會，仲提到希望可以抽時間一訪香港夜生活，仲叫大家推介好去處呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台