Ali心姐大強哥夥老友記賀中秋 請教百歲婆婆健康之道過節各有安排
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無線娛樂新聞台報導：月底就係中秋節，大家準備好今年連續幾日長假期嘅安排未呢？ 李佳芯 呢日就同 吳大強 謝雪心 仲有 何沛珈 一齊參與TVB旗下嘅愛心基金、員工關懷基金、愛心義工隊同社福基構一齊同一班老友記預祝中秋，玩遊戲之餘又向大家派福袋，等大家可以預先慶祝佳節。
佢哋仲話希望疫情大家分隔多時，希望呢日大家度過開心嘅時光，Bill哥哥仲大讚一班哥哥姐姐嘅歌喉可以參加《中年好聲音》呀，而Ali就覺得唱歌一樣有益身心，仲話大家記住中秋要珍惜同家人相聚嘅時光呀。
呢日現場有位高齡101歲嘅姐姐，大家就話要即場向佢請教健康心得，仲話平時一樣有注意飲食，仲認為佢哋開朗心態非常值得學習呀。
中秋傳統係要團團圓圓，佢哋幾位就各有安排喇，好似Bill哥哥同Ali就會同家人食飯，而心姐就會同埋寶具毛孩出海，至於Roxanne就要返深圳工作，不過一早已經整定月餅應節喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台