Ali心姐大強哥夥老友記賀中秋 請教百歲婆婆健康之道過節各有安排

無線娛樂新聞台報導：月底就係中秋節，大家準備好今年連續幾日長假期嘅安排未呢？ 李佳芯 呢日就同 吳大強 謝雪心 仲有 何沛珈 一齊參與TVB旗下嘅愛心基金、員工關懷基金、愛心義工隊同社福基構一齊同一班老友記預祝中秋，玩遊戲之餘又向大家派福袋，等大家可以預先慶祝佳節。