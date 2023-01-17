李佳芯回應與舊愛復合傳聞 陳自瑤拍捉姦戲未有代入親身經歷
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無線娛樂新聞台報導：《有種好男人》踏入結局周，呢日一眾演員齊集宣傳，李佳芯同吳偉豪呢母子檔配搭，為劇集帶嚟新鮮感，佢哋希望下次演情侶發展姊弟戀，喺劇中吳偉豪開始得知生父之謎，故事爆大鑊將有大進展。
早前傳出李佳芯跟前度復合，舊愛疑似暗中喺台下支持惹揣測，李佳芯呢日澄清復合傳聞：「有雜誌拎咗啲相做咗呢個故事，我覺得係公司安排咁啱喺嗰個地區，而嗰個地區又係佢成日出沒嘅地方，可能係公司營造緊我哋係『螢幕情侶』，係我搵佢，唔係佢搵我，唔係！唔係！人哋經過食嘢見到有event就咁樣。」李佳芯坦言新一年恨拍拖，希望感情同事業越嚟越好，感情就順其自然。
陳自瑤喺劇中嘅八婆仔角色愛無風起浪，反而被觀眾覺得佢演得好可愛又傻氣，角色獲好評，對手黎學勤都被陳自瑤活潑演繹感染到，佢都好怕角色做得唔好，讓人感覺乞人憎，講到網民問有一幕係陳自瑤拍捉姦戲好奇點解演得咁似，係咪自身經歷，陳自瑤笑言演得似係因為編劇功力，好多都係跟劇本對白。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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