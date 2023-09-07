李佳芯孖周吉佩赴日體驗住草屋兇宅 何依婷事業愛情雙豐收春風滿面

無線娛樂新聞台報導：李佳芯、郭柏姸、何依婷、湯怡、陳家樂及沈震軒等呢日一齊現身一個時裝展，何依婷早前被網民影到與男友喺廣州拍拖，大方承認戀情，事業愛情雙豐收，見佢全程春風滿面，何依婷甜蜜回應目前仍在了解中，而佢日前開心得到司儀大獎，感謝大會同客戶投票，未來繼續努力。