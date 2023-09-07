李佳芯孖周吉佩赴日體驗住草屋兇宅 何依婷事業愛情雙豐收春風滿面
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無線娛樂新聞台報導：李佳芯、郭柏姸、何依婷、湯怡、陳家樂及沈震軒等呢日一齊現身一個時裝展，何依婷早前被網民影到與男友喺廣州拍拖，大方承認戀情，事業愛情雙豐收，見佢全程春風滿面，何依婷甜蜜回應目前仍在了解中，而佢日前開心得到司儀大獎，感謝大會同客戶投票，未來繼續努力。
同場嘅李佳芯早前與周吉佩赴日本拍旅遊節目《日本18種住法》返港，今次主要去京都同大阪，李佳芯去咗一啲帳篷、兇宅同草屋等，因為要去郊區曬咗好多日，李佳芯自覺皮膚曬黑，而平時對時裝有啲研究嘅郭柏姸，坦言好想嘗試行騷，郭柏姸即將開拍機場主題嘅劇，希望拍攝順利。
湯怡升呢做媽咪後，身材越嚟越fit，佢喜歡睇騷搵穿衣靈感，沈震軒亦有學習穿衣配搭，笑言主要由女友陳欣妍幫佢襯衫。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台