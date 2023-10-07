李佳芯出發大馬探訪見Fans 秘練唱功往當地展歌喉
廣告
無線娛樂新聞台報導：李佳芯 呢日出發往大馬參與Fans見面會同義工活動，行程非常緊密，Ali仲話一落機就已經要去當地學校同小朋友見面，而今次亦係多年來再同Fans見面，佢仲話會喺商場演唱，仲話一都有練習唱歌，因為自知歌喉一般，所以一有空閒時間都有將勤補拙咁話。
黃智雯 日前驚喜爆出已同拍拖多年嘅圈外男友結婚，身為好友嘅Ali就話非常戥Mandy開心，見到對方收成正果非常開心，仲話等Mandy完成巡迴演出後一定要相約見面呀。
網民點睇？
听日见❤
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台