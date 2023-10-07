李佳芯出發大馬探訪見Fans 秘練唱功往當地展歌喉

無線娛樂新聞台報導：李佳芯 呢日出發往大馬參與Fans見面會同義工活動，行程非常緊密，Ali仲話一落機就已經要去當地學校同小朋友見面，而今次亦係多年來再同Fans見面，佢仲話會喺商場演唱，仲話一都有練習唱歌，因為自知歌喉一般，所以一有空閒時間都有將勤補拙咁話。