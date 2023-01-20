有種好男人丨李佳芯處於擔憂狀態演多層次喊戲 吳偉豪趁機偷師不敢鬆懈…
由李佳芯、馬德鐘及吳偉豪主演嘅《有種好男人》日前播出呢集劇情緊湊，講Woody（吳偉豪飾）遭匪徒綁架，被誤以為係富豪蔣定天（張國強飾）親生仔Terence，最後日正（馬德鐘飾）成功追尋至藏參地，救出Woody，混亂間遭匪徒拋落山，由日正孭住佢離開藏參地，二人感情邁進一大步，之後Woody被送往醫院搶救，突然發高燒兼腳部出現「壞死性筋膜炎」，隨時有機會要截肢。
李佳芯趕至醫院，得知兒子Woody病危呢一場戲，由內心焦慮緊張，到激動崩潰爆喊，一晚幾種唔同喊法，李佳芯一整晚處於擔憂狀態，演多層次喊戲，佢話幸好有故事背景，一路與兒子Woody建立感情，倍感親切，令到發生意外時，即演技大爆發，反而吳偉豪呢場演得好輕鬆，佢趁機向前輩偷師，即使拍臥床戲都不敢鬆懈。
李佳芯笑指之前拍《BB來了》，Madam Lo(盧宛茵)當時飾演嫲嫲，李佳芯目前見到盧宛茵都會嗌「嫲嫲」，隨住每一套劇對唔同對手加深感情，李佳芯表示：「好得意，有時見到啲同事，諗起之前同佢拍劇某一個角色，感情係咁，呢個地方就係咁得意，每一個人都有一個小故事。」
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：八三夭演唱會（1月27日優先發售）、林俊傑演唱會（加場門票1月25日優先發售）、BLACKPINK澳門演唱會（2月4日預購）、林敏驄演唱會、周興哲演唱會（1月28日公開發售）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會；喜歡K-pop的你亦有福了，NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年必要與朋友、家人團聚，除了有2023新年好去處外，今年香港有5大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合團年飯到會2023推介、新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜和黃金糕食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。
讀者留言