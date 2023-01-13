有種好男人丨李佳芯馬德鐘床戲關係再升溫 燭光晚餐享受二人世界

無線娛樂新聞台報導：李佳芯及馬德鐘呢日為新劇《有種好男人》拍攝一場浪漫劇情，馬神親自為李佳芯下廚，燭光晚餐享受二人世界，正當佢哋走入睡房，準備將關係再升溫，忽然李佳芯嘅「前世情人」Woody（吳偉豪飾）買糖水返屋企，打斷李佳芯及馬德鐘再進一步。