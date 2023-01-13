有種好男人丨李佳芯馬德鐘床戲關係再升溫 燭光晚餐享受二人世界
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無線娛樂新聞台報導：李佳芯及馬德鐘呢日為新劇《有種好男人》拍攝一場浪漫劇情，馬神親自為李佳芯下廚，燭光晚餐享受二人世界，正當佢哋走入睡房，準備將關係再升溫，忽然李佳芯嘅「前世情人」Woody（吳偉豪飾）買糖水返屋企，打斷李佳芯及馬德鐘再進一步。
吳偉豪響亮嘅聲音將溫馨浪漫嘅氣氛打碎晒！佢笑言呢場戲係護母心切，一返屋企見到一對男人鞋喺度，佢當咩都睇唔到入房，唔再騷擾佢哋。
講到現實中見到兒子馬在驤（Xiang）拍拖，馬神坦言唔會打擾，等囝囝想講自然會講，而李佳芯指有時拍拖未畀家人知，有時出入就要小心啲，怕撞到家人返嚟。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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