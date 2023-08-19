Ali下月赴日感受各式住宿 做定功課研究當地物業市場
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無線娛樂新聞台報導：早前同 黎諾懿 到大馬拍攝旅遊節目嘅 李佳芯 呢日現身一個保健產品活動，年前因為身體出毛病而要休養嘅Ali，仲話呢次經歷令自己更為注意身體健康，更加話諾懿就如一本活動百科全書，所以不時都會向對方請教呀。
Ali下個月就會出發去日本，同 周吉佩 一齊拍攝新旅遊節目，仲提到呢個體驗式節目，仲會乘機留意當地嘅房地產市場，有冇可行投資機會呀。
當年一首《小幸運》令Ali被冠以魔音稱號，今次同吉吉同行，佢就話要跟對方學吓嘢，仲自稱已經撇甩魔音之名，仲話一直有Keep住練歌以備隨時要表演咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台