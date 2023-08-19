Ali下月赴日感受各式住宿 做定功課研究當地物業市場

無線娛樂新聞台報導：早前同 黎諾懿 到大馬拍攝旅遊節目嘅 李佳芯 呢日現身一個保健產品活動，年前因為身體出毛病而要休養嘅Ali，仲話呢次經歷令自己更為注意身體健康，更加話諾懿就如一本活動百科全書，所以不時都會向對方請教呀。