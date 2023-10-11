獨家試聽｜Ali商場高歌魔音升呢變凡音 大馬出巡探訪學校見Fans

無線娛樂新聞台報導：李佳芯 日前到馬來西亞展開一連三日嘅緊密行程，除咗同當地藝人 陳玟蕙 同 陳泓升 一齊探訪學校同小朋友玩返餐，之後又同當地Fans喺商場見面。Ali今次無懼當年被指魔音再次挑戰唱歌，加上一直有跟歌唱老師學習，早前同 周吉佩 拍新節目又向對方請教，今次歌聲真係可以話脫胎換骨喇。