獨家試聽｜Ali商場高歌魔音升呢變凡音 大馬出巡探訪學校見Fans
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無線娛樂新聞台報導：李佳芯 日前到馬來西亞展開一連三日嘅緊密行程，除咗同當地藝人 陳玟蕙 同 陳泓升 一齊探訪學校同小朋友玩返餐，之後又同當地Fans喺商場見面。Ali今次無懼當年被指魔音再次挑戰唱歌，加上一直有跟歌唱老師學習，早前同 周吉佩 拍新節目又向對方請教，今次歌聲真係可以話脫胎換骨喇。
Ali事後話自己為呢次表演落足心機，雖然話自己仍然有進步空間，不過表現亦比上次有進步咁話。已經好一段時間冇去大馬嘅佢，受到大批Fans熱情支持，亦令佢覺得非常窩心，仲話希望每一次都會有唔同面向或者新作品同大家見面呀。
雖然行程緊密，不過Ali依然抽出僅餘時間大飽美食，仲話點都要嘆返夠靚榴槤先肯返香港呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台