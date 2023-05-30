李佳答謝會與Fans聚會 笑玩急口令爆Live講錯粗口
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無線娛樂新聞台報導：參加《中年好聲音》嘅朋友喺節目期間都收穫到一班非常支持佢哋嘅歌迷，呢日就到 李佳 就同佢嘅Fans見面，舉行答謝會好好向一直支持自己嘅大家開個Party見面喇。佳佳仲同大家玩急口令，原來係歌迷都希望佢嘅廣東話更加進步呀。
喺上海出世長大嘅佢，話以前曾經因為咬字問題鬧出唔少笑話，好似曾經做直播時因為講唔到「冷」而變成粗口，就搞到唔少睇Live嘅朋友笑到肚痛，而佳佳仲話會同各界朋友傾多啲偈盡力再學好啲呀。
7月就會生日嘅佢，已經因為疫情好幾年冇辦生日會，今年仲有學生提議要同歌迷一齊大搞，佢仲話已經籌備中喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台