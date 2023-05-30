李佳答謝會與Fans聚會 笑玩急口令爆Live講錯粗口

無線娛樂新聞台報導：參加《中年好聲音》嘅朋友喺節目期間都收穫到一班非常支持佢哋嘅歌迷，呢日就到 李佳 就同佢嘅Fans見面，舉行答謝會好好向一直支持自己嘅大家開個Party見面喇。佳佳仲同大家玩急口令，原來係歌迷都希望佢嘅廣東話更加進步呀。