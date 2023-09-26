李佳與家人歌迷整月餅迎中秋 與合唱團綵排遇歌神超緊張
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無線娛樂新聞台報導：仲有幾日就係中秋節， 李佳 呢日就約埋歌迷仲有屋企人齊齊學整月餅喇。平時李佳唔少歌曲都可以駕輕就熟，不過呢日就話整餅真係考起，直情係門外漢呀。呢日佢哋嘅月餅小巧又精緻，月餅上面更有一個「佳」字，佢就話希望大家都過得開開心心喇。
除咗呢日同歌迷仲有囝囝嘅親子活動，李佳又不時會同一班學生一齊參與義工活動，呢日就齊齊先去老人院探訪，佢仲話為老友記唱歌大家都非常開心，又齊齊出席防詐騙活動呀。
日前先完成紅館煇黃演唱會表演嘅佢，即將又會同 香港兒童合唱團 合作，綵排時仲遇到歌神 Sam Hui 仲話一直都非常仰慕對方，更擔心自己嘅咬字唔正失禮咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台