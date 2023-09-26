李佳與家人歌迷整月餅迎中秋 與合唱團綵排遇歌神超緊張

無線娛樂新聞台報導：仲有幾日就係中秋節， 李佳 呢日就約埋歌迷仲有屋企人齊齊學整月餅喇。平時李佳唔少歌曲都可以駕輕就熟，不過呢日就話整餅真係考起，直情係門外漢呀。呢日佢哋嘅月餅小巧又精緻，月餅上面更有一個「佳」字，佢就話希望大家都過得開開心心喇。