雲妮侯斯頓新科技重現舞台 李佳羅啟豪暖場唱金曲
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無線娛樂新聞台報導：已故美國歌后 雲妮侯斯頓(Whitney Houston)雖然離世已經11年，不過佢嘅歌聲喺唔少樂迷心中依舊不變。近日有機構就以全息影像技術重現佢嘅歌聲同風彩，吸引唔少歌迷同藝人捧場，呢日 張佳添 李逸朗 韋綺姍 同《中年好聲音》兩輯嘅幾位成員都現身欣賞呢場咁特別嘅演出。
李佳 同 羅啟豪 呢晚擔任開場嘉賓，一班好戰友當然到場支持啦，其中 吳大強 就指自己都係Whitney歌迷，仲話係特別捧李佳場，而 丁文俊 就對全新技術Hologram重現經典非常有興趣喇，身為前輩嘅Rita老師仲技癢同大家即興演出Whitney嘅作品。
到正式開場，李住以一身白色長裙表演兩首改編廣東版本嘅Whitney Houston歌曲，而 羅啟豪 雖然呢日要女歌男唱，不過表現就毫無問題喇。雖然事後佢哋話歌曲一啲都唔易唱，仲話Whitney Houston嘅高強技巧非常令人敬佩呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台