雲妮侯斯頓新科技重現舞台 李佳羅啟豪暖場唱金曲

無線娛樂新聞台報導：已故美國歌后 雲妮侯斯頓(Whitney Houston)雖然離世已經11年，不過佢嘅歌聲喺唔少樂迷心中依舊不變。近日有機構就以全息影像技術重現佢嘅歌聲同風彩，吸引唔少歌迷同藝人捧場，呢日 張佳添 李逸朗 韋綺姍 同《中年好聲音》兩輯嘅幾位成員都現身欣賞呢場咁特別嘅演出。