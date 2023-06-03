李佳羅啟豪合作拍MV 重現經典《兩忘煙水裡》
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無線娛樂新聞台報導：雖然《中年好聲音》已經完結一段時間，但係當中嘅成員就繼續有唔同嘅工作參與，好似呢日 李佳 就同 羅啟豪 一齊為劇集《天龍八部》嘅片尾曲新版本《兩忘煙水裡》拍攝MV，佢哋仲話今次係重唱自細聽到大嘅歌曲，感覺非常特別呀。
今次MV分開拍攝，不過佢哋就話要學識加強幻想，先容易更加投入呀。雖然今次同參賽時佢哋都合唱過，不過佢哋就話如果有真正屬於自己嘅合作歌就非常完美咁話喎。
由外地返港發展歌唱事業嗁英國豪，呢日又提到終於正式安頓好，由英國正式搬返香港嘅佢，就話有啲唔捨得，不過就好開心可以正面迎接將來呀。而李佳亦都話近日教唱歌事業越嚟越忙，不過忙得非常開心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台