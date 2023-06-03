李佳羅啟豪合作拍MV 重現經典《兩忘煙水裡》

無線娛樂新聞台報導：雖然《中年好聲音》已經完結一段時間，但係當中嘅成員就繼續有唔同嘅工作參與，好似呢日 李佳 就同 羅啟豪 一齊為劇集《天龍八部》嘅片尾曲新版本《兩忘煙水裡》拍攝MV，佢哋仲話今次係重唱自細聽到大嘅歌曲，感覺非常特別呀。