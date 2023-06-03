李佳羅啟豪合作拍MV 重現經典《兩忘煙水裡》

李佳羅啟豪合作拍MV 重現經典《兩忘煙水裡》

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：雖然《中年好聲音》已經完結一段時間，但係當中嘅成員就繼續有唔同嘅工作參與，好似呢日 李佳 就同 羅啟豪 一齊為劇集《天龍八部》嘅片尾曲新版本《兩忘煙水裡》拍攝MV，佢哋仲話今次係重唱自細聽到大嘅歌曲，感覺非常特別呀。

今次MV分開拍攝，不過佢哋就話要學識加強幻想，先容易更加投入呀。雖然今次同參賽時佢哋都合唱過，不過佢哋就話如果有真正屬於自己嘅合作歌就非常完美咁話喎。

由外地返港發展歌唱事業嗁英國豪，呢日又提到終於正式安頓好，由英國正式搬返香港嘅佢，就話有啲唔捨得，不過就好開心可以正面迎接將來呀。而李佳亦都話近日教唱歌事業越嚟越忙，不過忙得非常開心呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友劉德華Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 