李俊昊訪台撞正打風困酒店 現身活動大方任影勁親民
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無線娛樂新聞台報導：近日到訪台灣嘅 李俊昊 呢日現身當地一個品牌活動，吸引大批Fans逼爆現場支持，呢日佢到場時就不斷向現場嘅大家慢慢揮手送心心，等大家影到夠本先再慢慢入場，認真親民呀。已經11年冇到台灣嘅佢，仲話見到大家嘅熱情覺得非常幸福咁話。
雖然受颱風影響活動順延一日先舉行，不過仍無損佢嘅好興致，仲話被困喺酒店都一樣叫外賣芒果冰嘆吓，仲話下次要等好天氣再到台灣周圍行吓逛夜市呀。早前同潤娥合作劇集再收穫大班Fans嘅佢，又同大家分享拍攝嘅過程，仲話以後會繼續挑戰演出唔同角色呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台