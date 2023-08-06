李俊昊訪台撞正打風困酒店 現身活動大方任影勁親民

無線娛樂新聞台報導：近日到訪台灣嘅 李俊昊 呢日現身當地一個品牌活動，吸引大批Fans逼爆現場支持，呢日佢到場時就不斷向現場嘅大家慢慢揮手送心心，等大家影到夠本先再慢慢入場，認真親民呀。已經11年冇到台灣嘅佢，仲話見到大家嘅熱情覺得非常幸福咁話。