克勤中秋澳門演出全家列席過節 改動演出全新歌單配新歌衫
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無線娛樂新聞台報導：李克勤 喺澳門舉行一連四場交響樂音樂會，同當地歌迷共度中秋佳節。父母皆為澳門人嘅克勤，呢晚就連太太 盧淑儀 同兩個囝囝，加上外父外母都有一齊到場欣賞演出，喺演唱會以另一個方式團圓。
克勤呢次以全新歌單編排同服裝等為觀眾演出，同5月時嘅香港演出有唔少分別。不過就一樣有大量經典歌曲都悠揚嘅交響樂團伴奏喇。而克勤仲帶埋大燈籠上台同全場觀眾大合照，之後又台上台下一齊大合唱，令氣氛熱鬧又溫馨
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台