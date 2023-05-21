李克勤7場港樂騷結束 尾場華仔驚喜任嘉賓

無線娛樂新聞台報導：李克勤 時隔多年後再同 港樂 合作嘅7場音樂會，呢晚舉行最後一場演出，除咗 張敬軒 黎姿 陳慧嫻 同 狄波拉 都慕名捧場之外，呢晚仲有一位重量級嘉賓 劉德華 為克勤擔任嘉賓，克勤仲話華仔對自己有好大影響力呀。