李克勤7場港樂騷結束 尾場華仔驚喜任嘉賓
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無線娛樂新聞台報導：李克勤 時隔多年後再同 港樂 合作嘅7場音樂會，呢晚舉行最後一場演出，除咗 張敬軒 黎姿 陳慧嫻 同 狄波拉 都慕名捧場之外，呢晚仲有一位重量級嘉賓 劉德華 為克勤擔任嘉賓，克勤仲話華仔對自己有好大影響力呀。
唱住《如果有一天》驚喜現身嘅華仔，仲喺台上講到，自己上次演唱會因為身體不適而忍痛要腰斬，當時唱嘅最後一首歌就係《如果有一天》，所以就有好深感受喇。
去到最後一場，克勤似乎亦相當感觸，佢提到大仔Ryan亦已經15歲，但係日前仲同啱啱18歲嘅 炎明熹 合唱情歌，都唔知點投入好。其實克勤係想表達時間飛快，加上疫情幾年之後更學會珍惜，亦再次多謝台下歌迷支持。
完場後現場歌迷一直大叫「Encore」，克勤亦難抵大家嘅熱情，叫足15分鐘之後再次出場。事後佢仲話自己死忍眼淚，但係期間就爭啲感動失守喇。佢又話開騷係開心事，所以盡量都唔想喊，仲話收禮物利是收到手軟，可能係開埠以來收利是最多嘅歌手呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台