李克勤港樂騷Gigi任嘉賓 做足準備以防手汗作怪

李克勤港樂騷Gigi任嘉賓 做足準備以防手汗作怪

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：李克勤 同 港樂 合作嘅7場音樂會，話咁快已經去到尾聲，呢日克勤仲邀請咗佢「一手帶大」嘅 炎明熹 擔任嘉賓，仲齊齊合唱經典K場合唱歌《合久必分》，而Gigi仲以一套透視黑裙現身，同平時嘅少女打扮有好大分別喎。

克勤又話《聲生不息》拍攝時一齊相處足足幾個月，加上呢日Gigi以高踭鞋出現，仲被克勤笑佢真係快高長大得緊要咁話，連語氣都學到佢十足呀。

Gigi事後仲話，呢日本來係學校嘅綜藝表演日子，而佢同兩位同學早前參與歌唱比賽勝出，可惜呢日要登上紅館舞台，無奈唔可以同兩位同學並肩演出，仲話希望稍後會再一齊拍片表演一次，放上網俾大家欣賞呀。

呢日Gigi仲話，為咗以免自己嘅手汗引起尷尬，所以特別準備好咪套同手套，以防萬一呀。雖然Gigi已經有好幾次登上紅館舞台嘅經驗，但係對喺紅館展開自己嘅個人演唱會依然非常期待，不過佢就話要等自己再累積經驗同歌曲，好好學藝之後先再上台呀。

網民點睇？

Bravo Gigi live! Really like Gigi’s soothing emotional story-telling performance of 合久必婚 along with Gigi’s usual superb ad libs. 👍👍

Gigi 唱live 唱得好好聽👍

阿囡好靚女丫，演唱會加油❤

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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