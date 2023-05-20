李克勤港樂騷Gigi任嘉賓 做足準備以防手汗作怪

無線娛樂新聞台報導：李克勤 同 港樂 合作嘅7場音樂會，話咁快已經去到尾聲，呢日克勤仲邀請咗佢「一手帶大」嘅 炎明熹 擔任嘉賓，仲齊齊合唱經典K場合唱歌《合久必分》，而Gigi仲以一套透視黑裙現身，同平時嘅少女打扮有好大分別喎。