李克勤港樂騷Gigi任嘉賓 做足準備以防手汗作怪
克勤又話《聲生不息》拍攝時一齊相處足足幾個月，加上呢日Gigi以高踭鞋出現，仲被克勤笑佢真係快高長大得緊要咁話，連語氣都學到佢十足呀。
Gigi事後仲話，呢日本來係學校嘅綜藝表演日子，而佢同兩位同學早前參與歌唱比賽勝出，可惜呢日要登上紅館舞台，無奈唔可以同兩位同學並肩演出，仲話希望稍後會再一齊拍片表演一次，放上網俾大家欣賞呀。
呢日Gigi仲話，為咗以免自己嘅手汗引起尷尬，所以特別準備好咪套同手套，以防萬一呀。雖然Gigi已經有好幾次登上紅館舞台嘅經驗，但係對喺紅館展開自己嘅個人演唱會依然非常期待，不過佢就話要等自己再累積經驗同歌曲，好好學藝之後先再上台呀。
網民點睇？
Bravo Gigi live! Really like Gigi’s soothing emotional story-telling performance of 合久必婚 along with Gigi’s usual superb ad libs. 👍👍
Gigi 唱live 唱得好好聽👍
阿囡好靚女丫，演唱會加油❤
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