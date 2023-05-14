盧淑儀與兩子低調捧場 李克勤化身指揮家引領全場大合唱
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無線娛樂新聞台報導：李克勤同港樂團合作嘅演唱會呢日開鑼，除咗有吳浩康、李幸倪、泳兒同楊受成夫婦嚟捧場外，老婆盧淑儀仲低調咁同大仔李立仁、細仔李力司嚟支持。
全晚為觀眾獻唱咗30首歌嘅克勤，喺台上收到唔少歌迷送咗禮物，當佢見到禮物入面有兩封利是時，就搞笑咁話：「嘩仲有利是，呢個真係中國人嘅美德。利是真係嘅，呢啲嘢唔係一定要過年先畀嘅，只要係真金白銀就冇問題，全年都暢通嘅，好歡迎。」
演唱會請嚟《中國好聲音》嘅冠軍伍珂玥同梁玉瑩擔任嘉賓，而當唱到《紅日》時，克勤就化身指揮引領觀眾全場大合唱。喺演唱會上克勤感慨咁表示，話後生時做騷係「過眼雲煙」做完就算，但而家大咗就會好珍惜每一次每一場嘅演唱會呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台