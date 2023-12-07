李克勤美國巡迴萬歲 太太盧淑儀幸福肥孕味濃
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無線娛樂新聞台報導：李克勤日前啟程前往美國三個地方舉行巡迴演唱會，太太盧淑儀(Emily)都有同行，完騷後Emily同克勤爭取時間享受二人世界睇騷放鬆心情，不過從克勤上載嘅影片所見，可能係角度問題，引發老婆再度懷孕疑團。
今次克勤行程大約兩星期左右，貴為團隊主角嘅佢除咗要照顧好老婆之外，仲好顧及大家胃口，趁一有空檔就慰勞大家食餐好，克勤又親力親為捧餐畀大家，氣氛溫馨融洽，而喺感恩節期間克勤更帶領團隊齊齊食火雞慶祝節日，相信一行人大飽口福後，個個都會增磅而歸。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台