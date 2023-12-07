李克勤美國巡迴萬歲 太太盧淑儀幸福肥孕味濃

無線娛樂新聞台報導：李克勤日前啟程前往美國三個地方舉行巡迴演唱會，太太盧淑儀(Emily)都有同行，完騷後Emily同克勤爭取時間享受二人世界睇騷放鬆心情，不過從克勤上載嘅影片所見，可能係角度問題，引發老婆再度懷孕疑團。