李克勤獲贈利是笑指幫輕阿仔教育開支 邀郎朗擔任嘉賓演繹經典歌
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無線娛樂新聞台報導：李克勤聯同香港管弦樂團合作嘅紅館演唱會呢晚嚟到第四場，葉璇、陳家樂、關智斌同楊受成夫婦等前來捧場。
呢晚邀來郎朗擔任嘉賓演繹經典歌曲《我不會唱歌》及《深深深》，克勤開騷每晚均獲贈利是，笑言歌迷知道自己家裡負擔比較重，克勤感謝歌迷幫輕兩個寶貝仔李立仁同李力司嘅教育開支。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台