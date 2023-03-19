李冰冰喜愛解鎖新技能 奚夢瑤自爆好耐冇逛街掃貨
廣告
無線娛樂新聞台報導：李冰冰、奚夢瑤及久未露面嘅章小蕙呢日喺上海出席時尚活動，李冰冰早前參與美學綜藝節目，與60位不同派別嘅藝術家，擦出精彩火花，李冰冰開心喺節目認識來自於不同創作領域嘅藝術家，令佢大開眼界，同時佢亦好喜歡解鎖新技能，最近佢喜歡滑雪，從中令佢有成就感。
同場奚夢瑤日前與老公何猷君、姑仔何超欣出席富商朋友婚宴，被指其腹部微隆疑似懷孕，隨後奚夢瑤喺網上留言否認此事，佢笑言好耐冇逛街，今次工作見到好多時尚衣飾，佢都覺得好開心，3月8號生日嘅奚夢瑤，早前分別跟親友聚餐。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
讀者留言