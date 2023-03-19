李冰冰喜愛解鎖新技能 奚夢瑤自爆好耐冇逛街掃貨

無線娛樂新聞台報導：李冰冰、奚夢瑤及久未露面嘅章小蕙呢日喺上海出席時尚活動，李冰冰早前參與美學綜藝節目，與60位不同派別嘅藝術家，擦出精彩火花，李冰冰開心喺節目認識來自於不同創作領域嘅藝術家，令佢大開眼界，同時佢亦好喜歡解鎖新技能，最近佢喜歡滑雪，從中令佢有成就感。