韓男星李善均涉毒受查數月 突倒斃車廂內傳燒炭輕生

無線娛樂新聞台報導：曾參演多部大受歡迎劇集同電影嘅韓國男星 李善均 自10月傳出涉毒事件嘅佢，27號早上被發現倒斃於座駕車廂，疑係燒炭身亡終年48歲。據當地傳媒報道，李善均嘅演員妻子 田慧振 發現佢留下遺書後報案，之後警方於首爾一個公園尋獲已經冇生命跡象嘅李善均。