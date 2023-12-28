韓男星李善均涉毒受查數月 突倒斃車廂內傳燒炭輕生
廣告
無線娛樂新聞台報導：曾參演多部大受歡迎劇集同電影嘅韓國男星 李善均 自10月傳出涉毒事件嘅佢，27號早上被發現倒斃於座駕車廂，疑係燒炭身亡終年48歲。據當地傳媒報道，李善均嘅演員妻子 田慧振 發現佢留下遺書後報案，之後警方於首爾一個公園尋獲已經冇生命跡象嘅李善均。
李善均死訊傳出後令外界大感愕然，而佢嘅經理人公司之後亦正式公告事件，又指喪禮將低調舉行，只會招待親友與同事。
10月時因被指涉及毒品問題嘅李善均，先後3度接受警方調查，日前先完成19小時馬拉松式訊問，仲有指佢要求警方向佢同指證佢嘅人測謊。雖然案件未有定論，不過佢已因為被指吸毒同有外遇傳聞而令好好先生形象粉碎，估唔到最終選擇踏上絕路。
網民點睇？
RIP😢🌹🙏
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台