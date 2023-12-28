韓男星李善均涉毒受查數月 突倒斃車廂內傳燒炭輕生

韓男星李善均涉毒受查數月 突倒斃車廂內傳燒炭輕生

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：曾參演多部大受歡迎劇集同電影嘅韓國男星 李善均 自10月傳出涉毒事件嘅佢，27號早上被發現倒斃於座駕車廂，疑係燒炭身亡終年48歲。據當地傳媒報道，李善均嘅演員妻子 田慧振 發現佢留下遺書後報案，之後警方於首爾一個公園尋獲已經冇生命跡象嘅李善均。

李善均死訊傳出後令外界大感愕然，而佢嘅經理人公司之後亦正式公告事件，又指喪禮將低調舉行，只會招待親友與同事。

10月時因被指涉及毒品問題嘅李善均，先後3度接受警方調查，日前先完成19小時馬拉松式訊問，仲有指佢要求警方向佢同指證佢嘅人測謊。雖然案件未有定論，不過佢已因為被指吸毒同有外遇傳聞而令好好先生形象粉碎，估唔到最終選擇踏上絕路。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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