李嘉欣進軍地產界 與拿督梁詩麗打造曯目地標
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無線娛樂新聞台報導：李嘉欣首度進軍地產界，同拿督梁詩麗喺馬六甲一個地產項目中，打造其中一座大樓，呢座大樓除咗由嘉欣親自命名外，佢仲為大樓嘅標誌提供設計概念。
嘉欣話自己好鍾諗設計美學，平時去旅行都會去睇啲著名嘅建築物同博物館，而今次係受拿督邀請嚟做呢個合作，嘉欣亦有分享呢座大樓個名嘅意思呀。
而為慶祝合作成果正式面世，呢晚就舉行盛大嘅啟動儀式，邀請咗近500人一齊見證。嘉欣同拿督梁詩麗一齊主禮，點亮M字煙花匯演，嘉欣都忍唔住原停影相，而呢晚仲有唔少表演，當中以拿督演奏為嘉欣作嘅兩首樂曲最為矚目。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台