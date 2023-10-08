啦啦隊女神李多慧台灣租屋 化身觀光大使推薦地道美食
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無線娛樂新聞台報導：南韓人氣啦啦隊女神李多慧與隊友卉妮及十元呢日獲邀出席一個品牌活動，身穿紅白啦啦隊服，盡顯青春活力，現場在過百fans圍觀，李多慧大騷長腿落力熱舞，現場氣氛high爆。
李多慧嘅中文水平進步不少，透露中秋節跟家人一齊食飯共度佳節，今年有畀家用努力盡孝道，李多慧近排人氣急升，忙於韓國與台灣兩邊飛，佢索性喺當地租屋，更不時化身台灣觀光大使，喺社交平台向網友推薦地道美食，兼拍片記錄生活點滴。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台