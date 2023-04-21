韓國啦啦隊女神李多慧分享入隊條件 自覺開朗愛笑最具魅力

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：喺球場上比球員擁有更高人氣嘅韓國啦啦隊女神李多慧，最近加盟台灣職棒啦啦隊，早前更首度去到台灣應援3場賽事，每場都大受好評，而同隊有王牌女神林襄，大家期待睇到雙后對決，因為林襄目前休假中，未能跟李多慧同場。

李多慧自覺開朗愛笑最具魅力，同時分享加入啦啦隊嘅條件，佢又指隊員們對韓文好感興趣，反而佢覺得自己語言能力不夠，李多慧難得去到台灣，趁機觀光行吓九份，佢本身唔係太認識台灣藝人，不過佢有睇過電影《那些年，我們一起追的女孩》。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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