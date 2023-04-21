韓國啦啦隊女神李多慧分享入隊條件 自覺開朗愛笑最具魅力

無線娛樂新聞台報導：喺球場上比球員擁有更高人氣嘅韓國啦啦隊女神李多慧，最近加盟台灣職棒啦啦隊，早前更首度去到台灣應援3場賽事，每場都大受好評，而同隊有王牌女神林襄，大家期待睇到雙后對決，因為林襄目前休假中，未能跟李多慧同場。