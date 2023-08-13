啦啦隊女神李多慧跳熱舞充滿活力 生日返首爾跟家人相聚
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無線娛樂新聞台報導：韓籍啦啦隊女神李多慧最近人氣爆燈，工作忙過不停，日前喺台灣為中職明星賽應援，翌日又以代言人身份出席品牌活動，多慧即場大跳熱舞充滿活力。
8月4號係多慧24歲生日，日前喺明星賽獲一班球員為佢慶生，呢日大會亦安排送上生日驚喜，多慧知道有巴士生日應援，打算完成拍攝後去睇吓，今年佢嘅生日願望係佢愛嘅人身體健康，生日正日剛好休假，家人就前往首爾陪佢慶祝生日，多慧最近韓國、台灣兩邊飛，被讚中文進步快速，佢亦覺得喺台灣工作好自在。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台