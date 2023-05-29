李奈映過於投入新劇角色 拍攝時終日以淚洗面

李奈映過於投入新劇角色 拍攝時終日以淚洗面

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：韓國女星李奈映暌違4年終於再有新劇，佢自2015年嫁畀元斌、誕下一子後，就開始減產照顧家庭，呢日佢為主演嘅新劇，同導演李宗弼一齊出席發佈會，同大家分享呢次拍攝嘅點滴。

講到劇中有8位對手，每一位都有唔同嘅關係同故事，李奈映就笑言好似拍緊8套唔同嘅作品咁，令佢過足戲癮。由於故事係想帶出治療人生嘅感覺，但因為李奈映太過投入角色，搞到自己日喊夜喊呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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