李宰旭訪港｜見面會前記者會見Fans 長腿Oppa嘆腳長難買褲

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：韓國男星 李宰旭 出道4年來首次舉辦亞洲巡迴Fans見面會，呢日佢就率先喺見面會之前舉行記者會同香港傳媒見面，而大班Fans亦一早到場爭取有利位置見男神，虛冚同尖叫聲真係非常澎拜呀。

首次訪港嘅佢一現身就以廣東話同現場Fans打招呼，仲話估唔到香港Fans咁熱情，仲收到好多禮物同信件，仲話準備呢次香港之旅要好好嘆知名嘅美食同Shopping咁話。一身Model身形對男女嚟講都一定會羨慕，不過行走衣架一樣嘅李宰旭就話長腿其實會猜嚟唔少煩惱喇，仲話自己買褲已經會遇上唔少麻煩咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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