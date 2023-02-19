李宰旭訪港｜見面會前記者會見Fans 長腿Oppa嘆腳長難買褲

無線娛樂新聞台報導：韓國男星 李宰旭 出道4年來首次舉辦亞洲巡迴Fans見面會，呢日佢就率先喺見面會之前舉行記者會同香港傳媒見面，而大班Fans亦一早到場爭取有利位置見男神，虛冚同尖叫聲真係非常澎拜呀。