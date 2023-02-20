與申承浩遊泰互動甚有愛 李宰旭稱欲與對方奪最佳情侶獎
李宰旭一出場即獻唱《每一天每一刻》嚟冧暈一眾fans。之黎傾偈環節，李宰旭就話香港畀佢嘅感覺係潮流嘅指標，加上自己超鍾意shopping，所以其實佢嚟到香港係好想去行街，但無奈因為行程太緊密，所以根本冇時間，惟有將自己嘅購物欲忍住呀。
之前去泰國進行fans見面會時，《還》劇拍檔申承浩亦有同行，佢兩個更加順道旅行渡假，由於佢哋兩個嘅私下互動相當有愛，所以fans都讚呢對少爺世子CP，比劇中嘅原配CP嚟得更登對，就連李宰旭自己都講笑，話希望同對方得到最佳情侶獎呀！
見面會上另一個活動，就係要考李宰旭急才，以大會提供嘅字眼即場創作一封情信畀香港fans，當然李宰旭OPPA又點會畀難倒吖，佢兩三下就己有完成咗封情信，成功俘虜晒現場fans個心，最後仲話：「因為全靠大家等待我，所以今日各位就係我嘅禮物！」聽到呢句，fans們完全暈晒浪啦！
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