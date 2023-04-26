鼎爺廚具洞動顯功架 倪嘉雯 現場見證睇到嘩嘩聲

無線娛樂新聞台報導：啱啱推出新節目《肥媽李鼎》嘅 李家鼎 喺當中被新拍檔 游嘉欣 激到出煙，不過呢日佢出席廚具活動時，就令另一少女 倪嘉雯 對佢嘅刀功嘆為觀止喇。鼎爺雖然話只係基本功，不過Carmen已經睇到嘩嘩聲，仲話要跟鼎爺好好偷師學多啲嘢呀。