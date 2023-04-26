鼎爺廚具洞動顯功架 倪嘉雯 現場見證睇到嘩嘩聲
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無線娛樂新聞台報導：啱啱推出新節目《肥媽李鼎》嘅 李家鼎 喺當中被新拍檔 游嘉欣 激到出煙，不過呢日佢出席廚具活動時，就令另一少女 倪嘉雯 對佢嘅刀功嘆為觀止喇。鼎爺雖然話只係基本功，不過Carmen已經睇到嘩嘩聲，仲話要跟鼎爺好好偷師學多啲嘢呀。
鼎爺幾十年所學唔少都非常值得學習，至於有冇機會開班，佢就話有一定難度喇。而Carmen呢日就開口話要搵機會正式學習喇。外傳鼎爺同 肥媽 一直不和，不過新節目合作就似乎打破呢個傳言，鼎爺仲話合作得非常開心，加埋游游呢個每事問，仲先後會為觀察示範有60多個餸菜呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台