星光路上丨曾傳「施明母子關係決裂」 鼎爺笑談家事：豪仔好錫媽咪
鼎爺於1966年正式出道，入行初期做龍虎武師，於1966年接咗一齣西片，幫手做副指導，慢慢做上去，鼎爺稱曾有人邀請自己做男主角：「我要養家，父親年紀大，媽咪係家庭主婦，細佬阿妹要讀書，做一個基本演員800至1000元，我只要求1200元都畀唔到，我做武師嗰陣，平均環境好嚟計，有6000至8000元一個月，我一日撈三組，有時做替身、有時做武師。」
鼎爺坦言做演員當然想做當紅小生，不過佢計過人工唔夠一家五口開支，後來鼎爺因前妻施明話拍劇好難冇得NG，鼎爺就想試吓去拍電視劇，鼎爺一向孤寒自己，闊佬別人，最開心見到身邊嘅人開心，鼎爺當年拍《男人食堂》邀請阿爺上節目，講起美食頭頭是道，被高層睇中做《阿爺廚房》開拓拍飲食節目。
鼎爺坦言唔想兩個囝囝李泳漢及李泳豪入行：「前度話畀佢哋拍幾年好得意，點知上咗癮，自細都講過你自己要諗多一樣嘢，萬一公司唔再續，又或者唔開你嘅戲，你會點？我教細路算嚴，我喺屋企被細路玩，但係小朋友出嚟要有禮貌、尊重人哋，兩個仔好孝順，好似豪仔佢好錫佢媽咪，不過佢就好倔，大嗰個就柔啲，氹得媽咪開心。」鼎爺笑言自己係慈祥爺爺，喺屋企一啲都唔惡。
施明同鼎爺嘅細仔李泳豪受訪時承認媽咪前日做腦部手術，但已經渡過最危險時期，又傳李泳豪與老婆Agnes結婚，施明疑不滿新抱年紀大而反對戀情，一度被指「母子關係決裂」，以致李泳豪結婚大喜日子，施明與大孖李泳漢冇出席，後來李泳豪已澄清只係謠傳。
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