米雪分享細佬早年追星趣事 期待有好劇本再演出過戲癮
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無線娛樂新聞台報導：今年係一代武打巨星李小龍逝世50周年，崔成安呢日舉行紀念李小龍畫展開幕禮，獲林建明、米雪、潘志文及嚴淑明等現身支持。
米雪與細佬係李小龍嘅fans，佢分享姊弟早年追星趣事，觀眾好耐冇見米雪喺幕前演出，原來米雪私下好忙碌，主力搞製作及客串粵劇演出，積極推廣粵劇、書法及漢服等中華文化，米雪都期待有好劇本出現。
同場嘅林建明呼籲關注情緒病患者，希望大家多啲了解，以及身邊人要知道點樣跟情緒病患者溝通及相處。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台