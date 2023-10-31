李居明稱新光戲院續約有望 李龍基未婚妻贈手繪劇院畫作
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無線娛樂新聞台報導：李居明呢日率領龍貫天一齊粵劇名伶，為佢嘅新編粵劇《小平你好》舉行開鑼儀式，好友李龍基同佢嘅未婚妻Chris Wong到場支持，Chris仲畫咗幅以演出劇院為主題嘅畫送畀李師傅留念。
李龍基指Chris幾鍾意粵劇，對新光亦有感情。而李居明指Chris係因為睇完佢之前嘅作品而迷上粵劇，佢指呢齣劇成功令好多年青人都愛上粵劇，所以嚟緊將會重演呢套劇，同時李居明亦透露一個好消息，就係佢同新光，業主通完電話後，對方會考慮暫時唔拆新光戲院，令李居明有機會繼續績約。
龍貫天繼扮演特朗普同毛澤東後，今次再挑戰演鄧小平，佢話戲中除咗有好多動作戲外，劇情入面仲會有鄧小平同戴卓爾夫人嘅談話、喺黃山嘅經歷等，好多都係不為人知嘅歷史呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台