李帝勳相隔15年再訪台笑談被「捕獲」趣事 擇偶唔介意發展異地戀

無線娛樂新聞台報導：韓男人氣男星李帝勳呢日到台灣舉行粉絲見面會，相隔15年再訪台，李帝勳有留意台灣金曲獎，早前佢喺酒店想邊睇電視邊食嘢，就去咗附近便利店買嘢，原來參加金曲獎嘅藝人亦住喺同一間酒店，佢被在場fans認出，一齊互動拍照。