Gin Lee中門大開性感現身 為新歌狂練舞激減十幾磅
啱啱推出新歌冇幾耐嘅佢，又話每日都要落力排練，佢仲話除咗新舞曲之外，亦都會有唔通風格嘅新歌會陸續推出呀。而 關智斌 早前獲好友阿Sa送贈耳環，呢日Kenny就戴住現身活動，被取笑揀飾物眼光差嘅佢，就話要買返禮物回禮呀。
而2020年生小朋友之後甚少公開現身嘅 周勵淇 ，又話小朋友開始返學之後，自己會陸續喺唔同作品現身演出，仲話想同新生代一輩演員合作演出，又大讚無論年青歌手同演員都一樣有唔錯表現呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言