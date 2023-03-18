Gin Lee中門大開性感現身 為新歌狂練舞激減十幾磅

無線娛樂新聞台報導：呢日舉行嘅一個美容活動邀請咗唔少藝人到場，不過咁多位嘉賓似乎都被 超Deep V性感打扮嘅 李幸倪 搶晒風頭，減肥十幾磅之後嘅佢呢日一身打扮盡收現場目光，佢仲話都係靠持續瘋狂練舞得嚟嘅好成績嚟呀。