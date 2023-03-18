李幸倪 Gin Lee中門大開性感現身 為新歌狂練舞激減十幾磅

Gin Lee中門大開性感現身 為新歌狂練舞激減十幾磅

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：呢日舉行嘅一個美容活動邀請咗唔少藝人到場，不過咁多位嘉賓似乎都被 超Deep V性感打扮嘅 李幸倪 搶晒風頭，減肥十幾磅之後嘅佢呢日一身打扮盡收現場目光，佢仲話都係靠持續瘋狂練舞得嚟嘅好成績嚟呀。

啱啱推出新歌冇幾耐嘅佢，又話每日都要落力排練，佢仲話除咗新舞曲之外，亦都會有唔通風格嘅新歌會陸續推出呀。而 關智斌 早前獲好友阿Sa送贈耳環，呢日Kenny就戴住現身活動，被取笑揀飾物眼光差嘅佢，就話要買返禮物回禮呀。

而2020年生小朋友之後甚少公開現身嘅 周勵淇 ，又話小朋友開始返學之後，自己會陸續喺唔同作品現身演出，仲話想同新生代一輩演員合作演出，又大讚無論年青歌手同演員都一樣有唔錯表現呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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