Gin Lee多產瞄準年底頒獎禮 孫慧雪離巢接Job先睇湊仔安排
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無線娛樂新聞台報導：李幸倪 同日前宣佈離巢嘅 孫慧雪 仲有 馬天佑 呢日一齊現身一個手機宣傳活動，今年接連推出多首歌曲嘅Gin Lee成績不俗，近日仲已經開始為戰衣同保持身材而努力，仲話要再操Fit啲到時以最靚一面見大家呀。
Gin Lee又提到即將仲會再推出新歌，今年自己係多產嘅一年，希望年底會收穫到好成績呀。早前因為通訊程式被入侵嘅佢，為歌迷建構嘅專用App亦即將面世，呢日佢就提到自己心唔少心血同工作人員討論統籌，可以同大家更易溝通呀。
生完第二胎冇幾耐嘅雪雪，不時都喺網上分享小朋友嘅可愛生活，不過要重拾Fit爆身材佢就就話仲爭少少，雪雪仲話自己多管齊下，節食運動等都做齊，又話哥哥非常愛錫細佬。而因為想爭取更多時間陪家人小朋友，佢就指未來工作會主打WFH形式喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台