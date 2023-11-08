Gin Lee多產瞄準年底頒獎禮 孫慧雪離巢接Job先睇湊仔安排

無線娛樂新聞台報導：李幸倪 同日前宣佈離巢嘅 孫慧雪 仲有 馬天佑 呢日一齊現身一個手機宣傳活動，今年接連推出多首歌曲嘅Gin Lee成績不俗，近日仲已經開始為戰衣同保持身材而努力，仲話要再操Fit啲到時以最靚一面見大家呀。