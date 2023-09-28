李彩華未被變臉傳聞影響 即場清唱劇集主題曲勾滿滿回憶
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無線娛樂新聞台報導：李彩華呢日現身深圳出席時裝騷，同場仲有嚴屹寬同梁琤等。北上發展多年嘅Rain，近日畀網民指變臉過度顏值大跌，不過呢日見佢嘅狀態唔錯，似乎未有受影響。
對於12年前有份參演嘅電視劇，近日再喺網上再被翻炒成熱話，Rain呢日就喺現場清唱劇集嘅主題曲，勾起大家唔少回憶！事後佢喺訪問中話自己本身只係想同大家打個招呼，冇諗住開金口嘅，但見到大家反應咁好自己都好開心。
講到自己最鍾意嘅時裝配飾，Rain就話會推薦大家戴太陽眼鏡，原因係戴咗之後出街又唔使化妝又唔遮黑眼圈，感覺簡直太爽。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台