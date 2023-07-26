李心潔闊別樂壇20年首開個唱 梁詠琪快閃台北撐好姊妹
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無線娛樂新聞台報導：李心潔闊別樂壇20年，重拾歌手身份喺台北舉行人生首個個人演唱會，搵來好友于子育、張震嶽擔任嘉賓。
心潔以一身華麗服飾登場，于子育爆心潔係「小孩控」，見到小朋友唔開心或受苦，心潔馬上想幫助佢哋，而張震嶽驚喜登場即掀起高潮，二人首度合唱《愛錯》及《自由》，全場歌迷high爆。
心潔獲老公彭順及小朋友撐場，好友光良、梁詠琪、許茹芸及恩師張艾嘉等多位圈中人百忙抽空前來支持。梁詠琪喺8月初開演唱會，呢日佢盡量戴口罩，想保持健康狀態，梁詠琪快閃到台北，翌日就返去繼續綵排。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台