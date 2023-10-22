李心潔首任監製新片香港宣傳 吳慷仁爆對方要求高演出大壓力
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無線娛樂新聞台報導：首次監製電影嘅 李心潔 呢日同 吳慷仁 林宣妤 陳澤耀 同導演 王禮霖 一齊為亞洲電影節中，佢哋上映嘅新作宣傳，心潔仲話同導演有唔少爭辯，不過越鬧工作關係就越緊密，不過今次來港時間唔長，就未必可以同香港嘅好朋友見面喇。
不過問到小朋友係咪因為排住佢所以要趕返屋企，佢就指只係自己唔放心咁話。當年拍過唔少經典驚慄電影有鬼后之稱嘅佢，因為對演出有要求所以今次就連演員都話有唔少壓力喇。
新片未正式公映已經獲7項金馬獎提名，至於會唔會向觀眾提供咩福利，慷仁就即時閂後門話自己老，將呢個大任交俾年輕人負責喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台