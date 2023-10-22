李心潔首任監製新片香港宣傳 吳慷仁爆對方要求高演出大壓力

無線娛樂新聞台報導：首次監製電影嘅 李心潔 呢日同 吳慷仁 林宣妤 陳澤耀 同導演 王禮霖 一齊為亞洲電影節中，佢哋上映嘅新作宣傳，心潔仲話同導演有唔少爭辯，不過越鬧工作關係就越緊密，不過今次來港時間唔長，就未必可以同香港嘅好朋友見面喇。