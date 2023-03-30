李心潔復出幕前音樂節響頭炮 籌拍紀錄片4月推全新專輯

無線娛樂新聞台報導：近年潛心照顧一對孖仔嘅 李心潔 近日喺台灣同 美秀集團 為即將來臨嘅音樂節綵排，升任人母後暫別樂壇已經成廿年嘅心潔，再以歌手身份回歸就令佢心情非常緊張，不過呢日嘅綵排見佢非常自在，似乎再次表演完全唔成問題喇。