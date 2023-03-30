李心潔復出幕前音樂節響頭炮 籌拍紀錄片4月推全新專輯
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無線娛樂新聞台報導：近年潛心照顧一對孖仔嘅 李心潔 近日喺台灣同 美秀集團 為即將來臨嘅音樂節綵排，升任人母後暫別樂壇已經成廿年嘅心潔，再以歌手身份回歸就令佢心情非常緊張，不過呢日嘅綵排見佢非常自在，似乎再次表演完全唔成問題喇。
好一個段時間冇公開演出嘅佢，就話其實一直都非常掛住觀眾歌迷，亦都非常想念舞台表演嗁氣氛，而美秀集團嘅幾位年青人，仲話同心潔可以話係一拍即合勁有默契咁話呀。
日前心潔喺社交平台Post咗一張同 梁詠琪 楊采妮 仲有 許茹芸 嘅合照，唔少人一見到仲話回憶即刻返哂嚟，而各自喺唔同地方生活嘅佢哋，呢次重聚就雞啄唔斷傾足成晚喇。佢哋被形容為凍齡不減風彩，而心潔就話最重要係生活過得開心喇。
小朋友慢慢長大之後，心潔除咗呢次表演亦正籌拍紀錄片，佢仲話已經準備新專輯，仲話4月就會推出同大家見面喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台