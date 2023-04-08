《思家大戰》開拍第三季 黎耀祥派朱晨麗施展美人計誘李思捷

無線娛樂新聞台報導：李思捷主持TVB遊戲節目《思家大戰》開拍第三季，邀請「演戲拍檔」黎耀祥、朱晨麗、龔慈恩、鄭俊弘及鄭子誠、「歌手組」Gin Lee（李幸倪）、關智斌、泳兒、Elly艾妮及沈震軒，仲有「中年好聲音」曹敏寶、李思林、涂家堯、魏嘉信及梁浩銓出戰，李思捷希望新一季邀請多啲家庭觀眾一齊與藝員對決，加入多啲新元素。