《思家大戰》開拍第三季 黎耀祥派朱晨麗施展美人計誘李思捷

《思家大戰》開拍第三季 黎耀祥派朱晨麗施展美人計誘李思捷

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：李思捷主持TVB遊戲節目《思家大戰》開拍第三季，邀請「演戲拍檔」黎耀祥、朱晨麗、龔慈恩、鄭俊弘及鄭子誠、「歌手組」Gin Lee（李幸倪）、關智斌、泳兒、Elly艾妮及沈震軒，仲有「中年好聲音」曹敏寶、李思林、涂家堯、魏嘉信及梁浩銓出戰，李思捷希望新一季邀請多啲家庭觀眾一齊與藝員對決，加入多啲新元素。

眾人為咗贏取獎金各出其謀，事前做足準備有晒策略，黎耀祥笑稱秘訣就係派朱晨麗出馬，另一組有Gin Lee覺得要勝出一定要夠冷靜，泳兒日前誤傳結婚消息，對所有人嘅祝福佢全數接收，而喺《中年好聲音》被淘汰嘅選手亦組隊出戰，曹敏寶同李思林決定扮豬吃老虎，試一試另一組嘅底細。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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