《中年好聲音》百強戰友集結開生日P 李玟以視像為二家姐賀壽
李思林覺得生日願意最緊要係開開心心、健健康康，祝福屋企人同現場嘅朋友，李思林本身喜歡寧靜，好少外出應酬，直至參加咗《中年好聲音》，李思林整個人變得開朗：「除咗可以完成自己嘅兒時夢想，最重要係識咗成大班朋友。
細妹李玟早前透露腳痛舊患要做手術，需要休養半年，李思林坦言擔心細妹康復進度，所以李思林正日生日，佢哋留喺屋企食嘢，暫時唔可以外出。
呢晚近百人嘅派對非常熱鬧，觀眾熟識嘅曹敏寶、周吉佩、李佳、顏志恒、吳大強、車婉婉及韋綺姍等一齊玩餐飽，索性將戰場移到生日派對，學員們輪流獻唱贈興，羅金榮同何博文帶頭頭夾Band唱《年少無知》，羅金榮之前有傾過跟淘汰咗嗰班組Band玩吓！
李思林更指自己跟周吉佩嘅囡囡好投緣，早已上契，當契女睇電視見到契媽比賽出局即大喊，周吉佩稱阿女私下跟思林約出去食雪糕，又送咗生日卡畀契媽。
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